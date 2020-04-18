Директор ФСИН Александр Калашников призвал суды не арестовывать обвиняемых в нетяжких преступлениях

О письме Калашникова председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву сообщает источник РБК, близкий ко ФСИН. Калашников отмечает, что в условиях распространения коронавируса «вызывает обеспокоенность высокая плотность лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях» и что многие СИЗО переполнены.