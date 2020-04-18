Серьезное ДТП в Москве. Как передает «Интерфакс», легковая иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. По данным Госавтоинспекции, погибли водитель и пассажир автомобиля. В автобусе пассажиров не было. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по Кутузовскому проспекту по направлению в область затруднено.