Звезды шоу-бизнеса дадут благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Звезды шоу-бизнеса дадут благотворительный онлайн-концерт из своих домов в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Международную трансляцию организуют движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. В акции «Единый мир: дома вместе» примут участие Леди Гага, Rolling Stones, Билли Айлиш, Элтон Джон, Опра Уинфри – всего около ста музыкантов. Концерт будет транслироваться в том числе на YouTube, в инстаграме, твиттере и фейсбуке. Музыкальный марафон будет состоять из двух частей: первая будет транслироваться 19 апреля с 21:00 до 03:00 мск.; вторая — с 03:00 до 05:00. Вырученные средства пойдут на маски и другие средства индивидуальной защиты для медиков во всем мире.