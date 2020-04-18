Звезды шоу-бизнеса дадут благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

Звезды шоу-бизнеса дадут благотворительный онлайн-концерт из своих домов в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Международную трансляцию организуют движение Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. В акции «Единый мир: дома вместе» примут участие Леди Гага, Rolling Stones, Билли Айлиш, Элтон Джон, Опра Уинфри – всего около ста музыкантов. Концерт будет транслироваться в том числе на YouTube, в инстаграме, твиттере и фейсбуке. Музыкальный марафон будет состоять из двух частей: первая будет транслироваться 19 апреля с 21:00 до 03:00 мск.; вторая — с 03:00 до 05:00. Вырученные средства пойдут на маски и другие средства индивидуальной защиты для медиков во всем мире.
2020-04-18T20:33:00+03:00
2020-04-18T20:37:05+03:00
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20:33, 18 апреля 2020
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