Китайское противомалярийное лекарство аналогично зарегистрированным в России средствам против коронавируса. Как передает ТАСС, специалисты Минздрава не нашли противопоказаний для применения препарата с содержанием гидроксихлорохина. Таким образом, Минздрав не нашел противопоказаний для применения средства переданного России Китаем. В сообщении пресс-службы Минздрава также указано на наличие у препарата сертификата, подтверждающего соответствие международным требованиям качества. В конце марта в научном сообществе разгорелась дискуссия относительно применения гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Многие врачи считают препарат малоэффективным, а в ряде случаев и вредным.