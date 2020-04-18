Китайское противомалярийное лекарство аналогично зарегистрированным в России средствам против коронавируса. Как передает ТАСС, специалисты Минздрава не нашли противопоказаний для применения препарата с содержанием гидроксихлорохина. Таким образом, Минздрав не нашел противопоказаний для применения средства переданного России Китаем. В сообщении пресс-службы Минздрава также указано на наличие у препарата сертификата, подтверждающего соответствие международным требованиям качества. В конце марта в научном сообществе разгорелась дискуссия относительно применения гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Многие врачи считают препарат малоэффективным, а в ряде случаев и вредным.
2020-04-18T20:32:00+03:00
2020-04-18T20:37:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627598-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 18 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...