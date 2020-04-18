Несколько граждан РФ покинули Великобританию на спецрейсе «Аэрофлота»

Несколько граждан России, оказавшихся в Великобритании в затруднительном положении, были отправлены в РФ на специальном рейсе «Аэрофлота». Об этом корр. ТАСС сообщил в субботу представитель посольства РФ в королевстве. «18 апреля состоялся специальный авиарейс компании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшихся на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждавшихся в срочной эвакуации на родину из гуманитарных соображений. После прибытия в Москву все они пройдут карантин в соответствии с действующими правилами», — сказал представитель посольства, не уточнив точное число граждан РФ, покинувших королевство.