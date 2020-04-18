Несколько граждан РФ покинули Великобританию на спецрейсе «Аэрофлота»

Несколько граждан России, оказавшихся в Великобритании в затруднительном положении, были отправлены в РФ на специальном рейсе «Аэрофлота». Об этом корр. ТАСС сообщил в субботу представитель посольства РФ в королевстве. «18 апреля состоялся специальный авиарейс компании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшихся на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждавшихся в срочной эвакуации на родину из гуманитарных соображений. После прибытия в Москву все они пройдут карантин в соответствии с действующими правилами», — сказал представитель посольства, не уточнив точное число граждан РФ, покинувших королевство.
2020-04-18T20:32:00+03:00
2020-04-18T20:36:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627596-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 18 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...