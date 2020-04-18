Семеро врачей и младший персонал на прошлой неделе самовольно покинули клиническую больницу им. Куватова в Уфе

Ранее это медучреждение было признано очагом коронавируса. По сведениям РИА «Новости», сбежавшие из-под карантина не дождались результатов тестов на COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, «коллеги поступили не совсем этично, покинув карантин». Чиновник пообещал, что в отношении них будут введены ограничительные меры, в том числе и по решению суда.
2020-04-18T20:31:00+03:00
2020-04-18T20:34:05+03:00
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20:31, 18 апреля 2020
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