Семеро врачей и младший персонал на прошлой неделе самовольно покинули клиническую больницу им. Куватова в Уфе

Ранее это медучреждение было признано очагом коронавируса. По сведениям РИА «Новости», сбежавшие из-под карантина не дождались результатов тестов на COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, «коллеги поступили не совсем этично, покинув карантин». Чиновник пообещал, что в отношении них будут введены ограничительные меры, в том числе и по решению суда.