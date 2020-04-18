В ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек

Крупное ДТП произошло вечером в субботу на Кутузовском проспекте у д.36, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. «По предварительной информации, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, отъезжавший от остановки», — сказал собеседник агентства. По его информации, в автобусе пострадавших нет, а водитель автомобиля погиб на месте. «На Кутузовском проспекте перекрыты две полосы движения из пяти по направлению в область», — уточнил источник.