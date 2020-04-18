Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима

Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково города Москвы. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители. После встречи кортеж доставит лампаду с огнем в храм Христа Спасителя, где пасхальную службу проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.