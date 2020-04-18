Twitter проиграл иск к властям США о раскрытии статистики запросов спецслужб. Как передает Reuters, суд в Калифорнии удовлетворил просьбу правительства прекратить шестилетнее разбирательство с компанией. Суд согласился с тем, что раскрытие этих данных может нанести ущерб национальной безопасности. Сервис микроблогов подал судебный иск к американскому правительству в 2014 году, оспаривая законы о слежке в интернете.