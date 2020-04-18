В Иркутске поместили на карантин собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, хозяина и его шпица отправили на две недели в обсерватор в город Шелехов, животное помещается туда «без права выгула». Решение связано с сообщениями о том, что в мире несколько собак, домашних кошек и даже тигр оказались заражены COVID-19.
2020-04-18T20:02:00+03:00
2020-04-18T20:05:24+03:00
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20:02, 18 апреля 2020
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