В Иркутске поместили на карантин собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, хозяина и его шпица отправили на две недели в обсерватор в город Шелехов, животное помещается туда «без права выгула». Решение связано с сообщениями о том, что в мире несколько собак, домашних кошек и даже тигр оказались заражены COVID-19.