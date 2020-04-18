Полиция Екатеринбурга проведет проверку видео в интернете с вечеринки в квартире с участием десятков людей. Видео появилось в сети, когда в городе уже были введены ограничительные меры по коронавирусу. Как сообщили ТАСС в УМВД по Екатеринбургу, если нарушение режима изоляции подтвердится, будут приняты меры реагирования.