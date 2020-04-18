У более чем 50 сотрудников и пациентов архангельской психиатрической больницы подозревают заражение COVID-19

Как сообщает областной оперативный штаб, первой заразилась одна из сотрудниц, которая контактировала с большим количеством людей. Саму больницу закрыли на карантин. Один из этажей перепрофилируют под инфекционное отделение, второй — под обсерватор. Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию оставили под круглосуточным наблюдением врачей, более 30 медиков отправили на домашнюю изоляцию.