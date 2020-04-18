В РПЦ не признают существование иных цивилизаций за пределами Земли. Как заявил в телеэфире глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, если бы инопланетяне действительно существовали, то в Священном Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, их не существует, — заключил митрополит