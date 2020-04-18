Народная артистка Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств. Об этом в Инстаграме рассказал ее друг, музыкант Евгений Гор. По его словам, состояние певицы улучшилось, она уже неделю в полном сознании, набирается сил и восстанавливается. По его словам, ситуация в последние несколько недель «была сложная, но все страшное позади».
2020-04-18T19:33:00+03:00
2020-04-18T19:35:55+03:00
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19:33, 18 апреля 2020
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