Народная артистка Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств. Об этом в Инстаграме рассказал ее друг, музыкант Евгений Гор. По его словам, состояние певицы улучшилось, она уже неделю в полном сознании, набирается сил и восстанавливается. По его словам, ситуация в последние несколько недель «была сложная, но все страшное позади».