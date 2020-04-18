107-летняя жительница Стамбула стала одним из самых пожилых людей в мире, поборовших COVID-19

Как передает Анатолийское агентство, заболевшая была госпитализирована 7 апреля с сильным кашлем и высокой температурой. Тест на коронавирус оказался положительным. Вылечиться женщине удалось за неделю, благодаря, как считают врачи, сильному иммунитету. Аналогичные случаи излечения столь пожилых пациентов ранее отмечались в Испании, Великобритании и Нидерландах