Духовное собрание мусульман требует извинений от авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

Как заявил ТАСС председатель Духовного собрания, муфтий Альбир Крганов, создатели сериала в качестве имен политических заключенных использовали имена российских представителей мусульманского духовенства, в т.ч. верховного муфтия России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман муфтия Равиля Гайнутдина, татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и других. Соответствующее обращение Крганов направил на телевидение и Федеральное агентство по делам национальностей.