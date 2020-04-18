Духовное собрание мусульман требует извинений от авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

Как заявил ТАСС председатель Духовного собрания, муфтий Альбир Крганов, создатели сериала в качестве имен политических заключенных использовали имена российских представителей мусульманского духовенства, в т.ч. верховного муфтия России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман муфтия Равиля Гайнутдина, татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и других. Соответствующее обращение Крганов направил на телевидение и Федеральное агентство по делам национальностей.
2020-04-18T19:31:00+03:00
2020-04-18T19:34:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2627566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 18 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...