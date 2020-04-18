В Кемерово наказали блогера, снимающего дружинников без очков, а Челябинске выгнали журналистов из храма, где проводили службу с прихожанами.

Споры из-за соблюдения мер предосторожности в условиях эпидемии прошли сегодня в Кузбассе и в Челябинской области.

Так, Кировский районный суд Кемерова арестовал на десять суток активиста Михаила Алферова. В судебном акте, который оказался в распоряжении интернет-издания «ОВД-Инфо» сказано, что задержанный нарушил статью о мелком хулиганстве когда девятого апреля «приставал к народным дружинниками». Сам фигурант дела вину не признал. Ранее он выкладывал видео произошедшего на свой youtube-канал. Там заметно, как активист ходит за отрядом Добровольной дружины, который останавливал прохожих и выдавал им некие листовки. Автор видеоролика упрекал их за то, что они не носили очков для защиты от инфекции, и утверждал, что через раздаточные материалы дружинники заражают жителей Кемерово.

Другой конфликт, связанный с попыткой проверить соблюдение ограничительных мер, произошел в Челябинске. Там группа журналистов хотела заснять богослужение, проходившее в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Священники не пускали их, объясняя это тем, что у прессы нет аккредитации. Во время спора корреспонденты вызвали полицию, которая посетила храм вместо них. Результаты этой проверки еще неизвестны.

Похожая история произошла вчера в Омске, где в отличие от Челябинска власти приняли официальное решение закрыть церкви. Там священник сначала попытался отнять фотоаппарат у корреспондентов городского интернет-портала «БК55», которые пришли на службу. Позже он выгнал их на улицу, применив физическую силу.