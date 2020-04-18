Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция будет организована на федеральных телеканалах и канале «Спас», а также на официальном сайте РПЦ. Перед началом патриарх в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Пасхи. Накануне Патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя санитарные предписания в условиях пандемии коронавируса.

Скопление людей в храмах в связи с празднованием Пасхи может привести к резкому скачку заболеваемости. Об этом «Эху» сказал кандидат биологических наук Илья Колмановский. Он подчеркнул, что сейчас больницы и так переполнены, и новые заболевшие окажутся в тяжелой ситуации.

Физическое участие верующих в пасхальном богослужении не обязательно, — сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, РПЦ продолжит, как и раньше, совершать таинства с присутствием верующих. Но церковь может больше развивать миссию в цифровом пространстве, — сказал Иларион.