Число заболевших ВИЧ-инфекцией россиян в 2019 году снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Роспотребнадзора, которые РБК предоставили в Росстате. Снизилась и смертность от заболеваний, вызванных этим ВИЧ. Эксперты объясняют это распространением антиретровирусной терапии.
2020-04-18T18:33:00+03:00
2020-04-18T18:35:51+03:00
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18:33, 18 апреля 2020
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