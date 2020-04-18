Число заболевших ВИЧ-инфекцией россиян в 2019 году снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Роспотребнадзора, которые РБК предоставили в Росстате. Снизилась и смертность от заболеваний, вызванных этим ВИЧ. Эксперты объясняют это распространением антиретровирусной терапии.