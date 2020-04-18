По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 2 миллиона

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 2 миллионам. 131 тысяча человек умерли. По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в реальном времени, по всему миру о заразились уже свыше 2,2 млн человек, более 150 тысяч скончались.