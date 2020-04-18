Минпросвещения и Минкомсвязь разработают аналогичную Zoom видеоплатформу

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. С 14 марта в целях профилактики коронавируса регионам рекомендовано при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.