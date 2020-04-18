Полиция Кирова ищет двоих неизвестных, напавших на водителя и врача «скорой помощи». Как передает «Интерфакс» со слов потерпевших, нападавшие были пьяны. Бригада скорой помощи находилась при исполнении служебных обязанностей и приехала на вызов. Фельдшер в тот вечер ходил по домам и брал мазки на коронавирус. После нападения его госпитализировали.