Очередное массовое заражение коронавирусом в российском медучреждении. Предварительное тестирование показало заражение более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы. Как передает «Интерфакс», ее уже закрыли на карантин. Как сообщает региональный оперативный штаб изначально коронавирус был выявлен у одной из сотрудниц. В контактный круг попали и пациенты, и другие работники. В настоящее время в больнице ведется эпидемиологическое расследование. Несколько помещений перепрофилируются под инфекционное отделение для заболевших и обсерватор. На сегодняшний день в Архангельской области 39 подтвержденных случаев COVID-19.
2020-04-18T18:30:00+03:00
2020-04-18T18:31:56+03:00
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18:30, 18 апреля 2020
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