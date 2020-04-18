В Британии начали производство вакцины от коронавируса, несмотря на то, что она еще не прошла клинические испытания

Ученые идут на очевидный риск. К тому времени, когда испытания закончатся, то есть до сентября этого года на семи заводах, расположенных в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае уже будет произведено около миллиона доз вакцины. Массовое применение можно будет начать мгновенно, но если тесты будут неудачными, препарат также молниеносно превратится в бесполезную субстанцию, что будет стоить десятки миллионов фунтов. Руководитель Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, которого цитирует Sky News, полагает, что шанс на успех довольно велик – около 80 процентов. Препарат создан на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлен фрагмент ДНК COVID-19. Сейчас идет набор добровольцев, а сами испытания начнутся на следующей неделе.

В случае успеха, до конца года британские врачи рассчитывают выйти на уровень производства сотен миллионов доз вакцины.