Спецборт с благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву

Церемония схождения огня в храме Гроба Господня сегодня впервые прошла без присутствия паломников – такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса.

Благодатный огонь делегация Фонда Андрея Первозванного привезет сегодня в Москву к ночному пасхальному богослужению. Самолет должен приземлится во Внуково в 20:30. Затем представители фонда передадут лампаду с огнем к службе, которая пройдет в ночь в храме Христа Спасителя. Богослужение состоится без прихожан – его будут транслировать по телевидению, такое решение в РПЦ приняли, чтобы не подвергать риску верующих. Храмы в столице и ближнем Подмосковье были закрыты в течение всего дня, верующих призвали оставаться дома и освятить куличи самостоятельно – для них даже написали специальную инструкцию. Но далеко не во везде церкви соблюдают карантин. В половине регионов, как писала газета РБК, епархии не стали закрывать храмы и планируют провести пасхальные богослужения в присутствии прихожан.

В Москве и области сегодня усилят меры безопасности. Нахождение верующих возле церквей во время празднования Пасхи может грозить им штрафом за нарушение режима изоляции.