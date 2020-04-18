Путин поручил Минобороны разработать варианты привлечения армии к борьбе с распространением пандемии

Возможные варианты военное ведомство должно представить к 22 апреля. Ранее по поручению президента в армии уже провели проверку готовности в связи с COVID-19. Привлечение ВС к борьбе с COVID-19 президент допустил еще 13 апреля.

Министерство обороны РФ сможет привлечь специальные силы и средства Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса не раньше первых недель мая. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц. «Очевидно, готовятся к худшему случаю, поэтому Путин распорядился, чтобы Минобороны выступило с предложениями о возможном участии. Если эти предложения будут приняты, потребуется некоторое время на развертывание, и к участию Вооруженные силы смогут приступить в лучшем случае в первых неделях мая», — сказал он.

По словам А.Гольца, армия может стать одним из главных источников распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что уже стало известно о двух случаях крупного заражения военнослужащих: в Тюменском высшем военном инженерном командном училище и Нахимовском морском училище. «В ситуации, когда главные средства борьбы с коронавирусом – это разъединение людей, Министерство обороны в больших масштабах проводит мероприятия, где эти люди взаимодействуют, точно не сохраняя социальную дистанцию», — отметил он. Гольц также добавил, что Минобороны не располагает достаточными средствами для борьбы с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны до 22 апреля доложить о возможности привлечения специальных сил и средств ВС РФ для борьбы с эпидемией коронавируса.