Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введенные ранее из-за угрозы коронавирус

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введенные ранее из-за угрозы коронавируса. Как сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин, в столице удалось сдержать взрывной рост заболеваемости, однако в целях дальнейшей борьбы с инфекцией необходимы новые меры.

В Москве с 22 апреля вводится автоматическая система проверки пропусков на передвижение по городу. Собянин объявил и о продлении ограничений на работу предприятий до 1 мая. Система проверки цифровых кодов на поездки как в общественном транспорте, так и автомобилях станет автоматической. К ранее выданным пропускам теперь нужно привязать номера социальных карт, либо карт «Тройка» или «Стрелка». При этом «привязать» эти номера к цифровым пропускам через форму на сайте мэрии необходимо не менее чем за 5 часов до запланированной поездки. В противном случае карты не будут срабатывать на турникетах. Возможностью корректировки данных пропуска уже воспользовались десятки тысяч москвичей, сообщили сегодня в Департаменте информационных технологий столицы. В пригородных поездах сохранится действие обычных разовых билетов. В наземном городском транспорте и в метрополитене разовые проездные действовать не будут. Автомобилистов без пропуска станут штрафовать с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД. Для поездки на автомобиле, как сообщил сегодня Сергей Собянин, номер регистрационного знака машины нужно внести в пропуск. Если этого сделано не будет, владелец машины будет автоматически считаться нарушителем и получать штраф после каждого попадания в объектив камеры. На грузовой транспорт это правило распространяться не будет. Введут специальные пропуска и для волонтеров. По-прежнему остаются в силе ограничения на работу предприятий, они будут действовать не неделю, как предполагалось ранее, а до первого мая.

По-прежнему не нужны цифровые пропуска военным, правоохранителям, журналистам и другим обладателям удостоверений гособразца. Но для передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт. На это обращает внимание главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Одновременно, по его словам, были и попытки взлома сайта, и получения пропуска лицами, отправленными на домашний карантин.