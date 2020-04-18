Владимир Путин не будет посещать пасхальное богослужение. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Все совещания в последнее время Путин проводит в Ново-Огарево.