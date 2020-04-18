Посольство России в Праге сменило свой юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу – Коруновачни». Как передает радио Свобода, об этом дипмиссия уже уведомила власти Чехии. При этом физическое местоположение посольства не поменяется — главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека. В самом посольстве изменение юридического адреса никак на объяснили, а в МИД Чехии заявили, что речь идёт о формальности. Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялось переименование площади, полагает, что российская сторона не хочет, чтобы посольство находилось на площади убитого российского оппозиционера.
2020-04-18T17:33:00+03:00
2020-04-18T17:37:14+03:00
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17:33, 18 апреля 2020
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