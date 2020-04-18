В Великобритании намерены выпускать вакцину от коронавируса, не прошедшую клинические испытания

Как передает Reuters, вакцина, разработанная в Университете Дженнера в Оксфорде, будет производиться на семи предприятиях в самой Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. Параллельно ученые объявили о наборе добровольцев для тестирования препарата на людях. Полностью испытания планируется завершить к сентябрю, и к этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.