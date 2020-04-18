Новый вывозной рейс для россиян, заблокированных из-за коронавируса в Нью-Дели, возможно, состоится до конца апреля. Об этом сообщил завконсульским отделом российского посольства в Индии Андрей Федоров. Он отметил, что в делийском консульском округе зарегистрировано 602 россиянина, запросивших содействия в возвращении на родину. Часть из них находятся в самой столице остальные – в других городах находятся в основном в городах популярных у последователи йоги и кришнаитов. В консульстве заверили, что помощь соотечественникам будет оказываться до тех пор, пока в Индии не возобновятся авиарейсы в Россию.
2020-04-18T17:32:00+03:00
2020-04-18T17:34:55+03:00
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17:32, 18 апреля 2020
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