Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для цифровых пропусков

Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С 9.30 на сайте mos.ru появился раздел nedoma.mos.ru. Зайдя на него, можно дополнить данные о транспорте в существующем пропуске, проверить свой действующий пропуск, а для людей со служебными удостоверениями создать пропуск для поездок на такси.