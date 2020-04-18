Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
С 9.30 на сайте mos.ru появился раздел nedoma.mos.ru. Зайдя на него, можно дополнить данные о транспорте в существующем пропуске, проверить свой действующий пропуск, а для людей со служебными удостоверениями создать пропуск для поездок на такси.
Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для цифровых пропусков
Десятки тысяч москвичей уже воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.