Минздрав одобрил использование китайского антималярийного препарата для лечения коронавирусной инфекции

Как сообщили ТАСС в министерстве, препятствий к использованию гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от зарегистрированных в России аналогичных препаратов. Ранее Правительство поручило Национальному мед центру кардиологии применять и передавать другим медорганизациям незарегистрированный в России китайский препарат для лечения коронавирусной инфекции.