Минздрав одобрил использование китайского антималярийного препарата для лечения коронавирусной инфекции

Как сообщили ТАСС в министерстве, препятствий к использованию гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от зарегистрированных в России аналогичных препаратов. Ранее Правительство поручило Национальному мед центру кардиологии применять и передавать другим медорганизациям незарегистрированный в России китайский препарат для лечения коронавирусной инфекции.
2020-04-18T17:30:00+03:00
2020-04-18T17:31:24+03:00
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17:30, 18 апреля 2020
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