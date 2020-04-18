Королева Великобритании попросила отменить салют в честь ее дня рождения

Эту дату в стране отмечают дважды в год.

Артиллерийские расчеты не выйдут на привычные позиции, чтобы дать залп в честь монаршей особы из орудий времен Первой мировой войны впервые за 68 нахождения королевы у власти. В канцелярии двора сказали, что в этом году ничем особенным отмечать ее 94-летие не станут. Между тем шанс соблюсти традиции пока остается. День рождения Елизаветы Второй приходится на 21 апреля, однако широкое празднование даты ее рождения проходит во вторую субботу июня, когда в Англии устанавливается хорошая погода. Кстати, существует еще несколько поводов для артиллерийской канонады. Торжественной стрельбой принято отмечать вступление Елизаветы второй на престол, дни рождения ее супруга принца Филиппа и наследника престола Принца Уэльского Чарльза.

Сейчас Королева вместе с 98-летним супругом находится в загородной резиденции в Виндзоре, куда они переехали по рекомендации медиков в середине марта.