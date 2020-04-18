Чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 может начаться 5 июля

Руководство первой Формулы договорилось о проведении Гран-При Австрии с властями страны. Об этом сообщает французское издание Фигаро, которое пишет, что на трибунах не будет зрителей. Теоретически первый этап 20 года может состояться и во Франции 21 июня, но по информации из серьезных источников его отменят. К сегодняшнему дню уже перенесено на неопределенный срок или отменено 9 этапов. Российский, который принимает автодром в Сочи с 25 по 27 сентября, пока остается в календаре. Предполагается, что после австрийского этапа несколько гонок могут провести в Британии на трассе в Сильверстоуне, а вот куда переносить уже не прошедшие, предстоит решить руководству самых популярных шоссейно-кольцевх гонок в мире.

Предварительная версия календаря сезона 2020 года будет опубликована на следующей неделе.