Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с коронавирусом. Возможные варианты военное ведомство должно представить к 22 апреля. Ранее по поручению президента в армии уже провели проверку готовности в связи с COVID-19. Привлечение ВС к борьбе с COVID-19 президент допустил еще 13 апреля.