Россияне массово поехали в Крым

В скором времени туристов ожидают массовые проверки.

Только за последний день количество приезжающих в регион увеличилось на сорок процентов. Об этом пишет интернет-портал «Новости Крыма» со ссылкой на главу местного управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую. Она отметила, что подавляющее большинство этих людей вероятно приехали по мосту над Керченским проливом, поскольку пассажиропоток на железной дороге и в аэропорту не менялся.

Предполагается, что по приезде в Крым всем людям выдают анкету Роспотребнадзора и памятку о необходимости соблюдения изоляции. Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона. Максимальный штраф для нарушителей составит тридцать тысяч рублей.

Ранее на этой неделе интернет-проект «Крым.Реалии» сообщал о том, что полиция в регионе всё чаще штрафует людей за несоблюдение правил изоляции. В минувшую пятницу было зафиксировано около трёхсот таких случаев, а днём ранее — двести восемь.

По последним официальным данным, всего в Крыму коронавирус нашли у сорока трёх человек.