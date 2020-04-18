Экс-гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов с 20 апреля возглавит АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Как отмечает РБК, это назначение прервет более 10-летнюю традицию, когда корпорацию возглавляли руководители ее крупнейшей «дочки» — МТС. Нынешний президент «Системы» Андрей Дубовсков, работавший на этом посту чуть больше двух лет — с марта 2018 года, избран зампредом совета директоров АФК.