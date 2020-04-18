Суд в Абакане отправил под арест на 2 месяца и. о. замглавы Хакасии

Абаканский городской суд отправил под арест до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. «Арест до 16 июня», — сказал собеседник агентства.