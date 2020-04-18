Делегация Фонда Андрея Первозванного везет в Москву частицу Благодатного огня, который сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь планируется доставить спецбортом к ночному пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.

В этом году из-за коронавируса схождение огня прошло при ограниченном числе священнослужителей и без паломников. Из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его сразу в храм Христа Спасителя. Богослужение здесь также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима изоляции.