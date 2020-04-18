Суд в Кемерове арестовал на 10 суток блогера Михаила Алферова. Как передает МБХ медиа, его обвинили с мелком хулиганстве за видео в Youtube о работе в городе народных дружинников в условиях пандемии. На записи видно, как Алферов пытается выяснить у дружинников, на которых нет средств защиты, как они обезопасили себя от коронавируса, чтобы не заражать им граждан.