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16:31, 18 апреля 2020

Путин поручил правительству готовить краткосрочные прогнозы по числу людей, которые могут заразиться коронавирусом

Владимир Путин поручил правительству готовить краткосрочные прогнозы по числу людей, которые могут заразиться коронавирусом. Как сказано в поручении главы государства, доклад должен поступать президенту ежедневно.



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