За последние сутки количество приезжающих в Крым через Крымский мост увеличилось почти на 40%. Об этом, как пишут «Новости Крыма», сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на совещании с главой региона Сергеем Аксеновым. По ее словам, пассажиропоток в аэропорту и на железной дороге почти не меняется. Сам Аксенов заявил, что со следующей недели начнутся массовые проверки прибывающих, которые получают анкеты при въезде в регион. По его словам, за нарушение правил в связи с коронавирусом будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.
2020-04-18T16:30:00+03:00
2020-04-18T16:31:02+03:00
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16:30, 18 апреля 2020
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