Замглавы фракции «Единой России» в Мособлдуме Иван Жуков скончался после заражения коронавирусом

Информация о смерти 63-летнего Ивана Жукова изначально появилась в ряде Telegram-каналов. Предварительной причиной смерти в сообщениях назывался коронавирус. Информация о кончине политика вскоре появилась на сайте Московской областной думы без уточнений из-за чего он умер. Позже тот факт, что депутат был болен коронавирусом, его помощница Наталья Казакова подтвердила газете РБК. Она рассказала, что он последние 11 дней находился в больнице в Коммунарке, и скончался рано утром.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить его посмертно региональным орденом «За доблесть и мужество». Он отметил, что замглавы «единороссов» в Мособлдуме будучи на самоизоляции работал вместе с волонтерами. Сообщалось, что Жуков за свои деньги оказывал продовольственную помощь нуждающимся жителям региона. Политик работал в областном парламенте с 1997 года, в последнем созыве входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

Между тем, как сообщил в эфире телеканала 360 губернатор Московской области Андрей Воробьев, карантинные мероприятия, которые проводятся в Московской области, дают свои положительные результаты.

За последние сутки в Московской области выявили более 400 новых случаев заражения. Всего в регионе зарегистрировано около 4 тысяч инфицированных.