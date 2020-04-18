Сын президента Таджикистана избран спикером сената республики

Таким образом 33-летний Рустам Эмомали стал вторым человеком в стране. Все это стало частью операции по транзиту власти, считают эксперты. Ранее в Конституцию внесли поправки, которые снизили возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет. Ранее Рустам Эмомали занимал должность мэра Душанбе, потом возглавлял таможенную службу и агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана. Он также стал самым молодым генералом в Центральной Азии.
2020-04-18T15:33:00+03:00
2020-04-18T15:34:33+03:00
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15:33, 18 апреля 2020
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