Госдума приняла накануне во втором, решающем чтении законопроект об электронных избирательных участках. Документ позволяет образовывать такие участки не только в Москве, но и в других регионах. До этого избиратели, которые находятся не по месту своего жительства, впервые смогли проголосовать на выборах в своем регионе в прошлом году в столице, пишет газета «Коммерсантъ». Теперь эта технология будет распространена на всю страну. Эксперты считают, что она выглядит более легитимной, чем голосование онлайн, но и явку увеличивает незначительно.