Госдума приняла накануне во втором, решающем чтении законопроект об электронных избирательных участках. Документ позволяет образовывать такие участки не только в Москве, но и в других регионах. До этого избиратели, которые находятся не по месту своего жительства, впервые смогли проголосовать на выборах в своем регионе в прошлом году в столице, пишет газета «Коммерсантъ». Теперь эта технология будет распространена на всю страну. Эксперты считают, что она выглядит более легитимной, чем голосование онлайн, но и явку увеличивает незначительно.
2020-04-18T15:32:00+03:00
2020-04-18T15:34:22+03:00
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15:32, 18 апреля 2020
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