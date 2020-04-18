Следственный изолятор «Горелово» закрыли в Ленинградской области

Ранее несколько заключенных пожаловались там на пытки. Как рассказала интернет-изданию «Медиазона» член местной Общественной наблюдательной комиссии Анна Оснач, в СИЗО остались только пациенты туберкулезной больницы, остальных переводят в изолятор «Кресты». Правозащитники называют «Горелово» «пыточным» СИЗО. Осенью прошлого года члены ОНК жаловались в Следственный комитет на начальство изолятора из-за избиений заключенных.