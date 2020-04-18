Российский президент не пойдет на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Вместо этого он посетит часовню в своей резиденции, сказал представитель Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сейчас работает в государственной резиденции под Москвой. В то же время по случаю по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями. Путин традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Вне столицы в пасхальных торжествах он участвовал лишь дважды.