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15:31, 18 апреля 2020

Десятки тысяч людей уже воспользовались новыми формами для цифровых пропусков в Москве

Десятки тысяч людей уже воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков в Москве. Как рассказал глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко, система работает с 09:30. Новая форма приложения, по его словам, за несколько часов работы подверглась хакерским атакам.

Этим утром мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе пропускной режим будет усилен. Наличие цифрового кода су автовладельцев станут проверять автоматически по дорожным камерам. А у пассажиров общественного транспорта по картам «Тройка», «Стрелка», проездному или социальной карте.  



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