Депутат Московской областной думы, единоросс Иван Жуков скончался на 64-м году жизни

Как пишет сайт «Вести Подмосковья», а также глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в социальной сети «Вконтакте», у Жукова был диагностирован коронавирус. Он входил в состав областного парламента с 1997 года. Избирался по Ногинскому одномандатному округу.